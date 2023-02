Warnstreik in Niedersachsen: Auf Müllabfuhr folgt der ÖPNV Stand: 28.02.2023 12:47 Uhr In Niedersachsen haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst die Arbeit niedergelegt. Der Beamtenbund (dbb) hatte zu den Warnstreiks aufgerufen. Für Donnerstag ruft ver.di zu Protesten im ÖPNV auf.

Betroffen waren am Dienstag unter anderem Müllabfuhr und Straßenmeistereien in mehreren Städten. In Stadt und Landkreis Peine blieben zudem Kindertagesstätten geschlossen. Der Beamtenbund hatte zudem am Mittag zu einer Demo vor dem Hauptbahnhof Hannover aufgerufen. Im Vorfeld hatte die Gewerkschaft mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.

Öffentlicher Nahverkehr erneut von Warnstreiks betroffen

Auch ver.di ruft erneut zu Warnstreiks auf. Am Donnerstag wird der Gewerkschaft zufolge der öffentliche Nahverkehr in folgenden Städten und Regionen betroffen sein:

Salzgitter

Bad Harzburg

Wolfenbüttel

Helmstedt

Lüneburg und Umgebung

Stade

Cuxhaven

Buxtehude

Winsen (Luhe)

Hoya

Verden

Zeven

Grafschaft Bentheim

Hildesheim und Umgebung

Hameln-Pyrmont

Tarifstreit: Das fordern die Gewerkschaften

Ende vergangener Woche waren die Tarifparteien ohne Ergebnis aus den Verhandlungen gegangen. Zuvor hatten in Niedersachsen 14.000 Beschäftigte für mehr Lohn gestreikt. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die kommunalen Arbeitgeberverbände hatten eine Entgelterhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2.500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld angeboten.

