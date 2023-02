Warnstreik im öffentlichen Dienst: Kitas zu, keine Müllabfuhr Stand: 27.02.2023 14:05 Uhr In Niedersachsen ruft der Beamtenbund dbb Beschäftigte von Behörden und Kommunen erneut zum Warnstreik auf. In Hannover plant die Gewerkschaft am Dienstag eine zentrale Demonstration.

Der Beamtenbund kündigte an, dass in Göttingen Wertstoffhöfe und Müllabfuhr von den Warnstreiks betroffen seien. In Braunschweig seien Beschäftigte von Kindertagesstätten aufgefordert, am Dienstag ihre Arbeit niederzulegen. Außerdem solle es in Lüneburg und Buchholz Protestaktionen geben. Bei der Haupt-Demo vor dem Hauptbahnhof Hannover rechnet der dbb mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

VIDEO: Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Kundgebungen und Stillstand (21.02.2023) (2 Min)

Ver.di kündigt ebenfalls neue Aktionen an

Auch ver.di plant im Tarifstreit weitere Aktionen, die die Gewerkschaft heute bekannt geben will. Zurzeit werden die Flughäfen Düsseldorf und Köln bestreikt. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr des Hamburger Flughafens.

Tarifstreit: Das fordern die Gewerkschaften

Am Donnerstag waren die Tarifparteien ohne Ergebnis auseinandergegangen. Zuvor hatten in Niedersachsen 14.000 Beschäftigte für mehr Lohn gestreikt. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die kommunalen Arbeitgeberverbände hatten eine Entgelterhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2.500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld angeboten.

In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir berichtet, dass ver.di die zentrale Demonstration am Hauptbahnhof Hannover ausrichtet. Das war nicht korrekt. Der Beamtenbund dbb lädt zu der Kundgebung ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.02.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften