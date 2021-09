Stand: 15.09.2021 07:36 Uhr Warnstreik im Zentrallager von Penny im Lehrte

In verschiedenen Penny-Märkten im Raum Hannover könnte es heute zu Engpässen kommen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Penny-Zentrallagers in Lehrte (Region Hannover) zum Warnstreik aufgerufen. Seit 4.30 Uhr sollen die Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Ver.di fordert im Rahmen von Tarifgesprächen 4,5 Prozent mehr Lohn und mehr Geld für die Auszubildenden. Die Arbeitgeber haben bislang im ersten Jahr 2 Prozent angeboten. Für die Gewerkschafter ist das nach eigenen Angaben zu wenig, zumal Penny und die übergeordnete Rewe-Gruppe im Zuge der Pandemie mehr als 15 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet hätten, so ein Sprecher.

