Stand: 23.07.2021 13:27 Uhr Warnstreik im Einzelhandel: Ver.di fordert höhere Löhne

Rund 150 bis 200 Beschäftigte des Einzelhandels haben am Freitagvormittag in der Innenstadt von Hannover für mehr Lohn demonstriert. Sie kamen aus ganz Niedersachsen und folgten damit einem Aufruf der Gewerkschaft ver.di. Diese hatte Beschäftigte im Einzelhandel zum Warnstreik aufgerufen, unter anderem in der Region Hannover, Celle und Bückeburg. Ver.di fordert für die Betroffenen 4,5 Prozent mehr Lohn. Gerade Beschäftigte von Unternehmen, die unter der Corona-Krise gelitten haben, hätten finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, so ver.di. Der Arbeitgeberverband HDE hatte seinen Mitgliedsunternehmen bereits ein Anheben der Gehälter um zwei Prozent empfohlen. Ver.di lehnt das als zu niedrig ab.

