Warnstreik bei der Üstra in Hannover: Busse und Bahnen fallen aus Stand: 20.02.2023 18:15 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat für Dienstag Warnstreiks bei der Üstra in Hannover angekündigt. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilte, fallen von Betriebsbeginn bis -schluss alle Busse und Bahnen aus.

Es seien alle Linien betroffen, hieß es. Fahrgäste sollen auf andere Verkehrsmittel ausweichen und auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten. Nicht betroffen von den Warnstreiks seien die Nahverkehrszüge. S-Bahnen fahren also wie gewohnt. Mit den Warnstreiks in verschiedenen Städten Niedersachsens will die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die nächsten Tarifrunden finden am Mittwoch und Donnerstag statt. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro pro Monat.

