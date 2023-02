Warnstreik bei der Üstra: Busse und Bahnen fallen heute aus Stand: 21.02.2023 08:37 Uhr Wegen Warnstreiks fahren heute von Betriebsbeginn bis -schluss keine Busse und Bahnen der Üstra in Hannover. Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Lohn und will den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen.

Das Verkehrsunternehmen Üstra hatte den Warnstreik bereits im Vorfeld angekündigt. Es seien alle Linien im Großraum Hannover betroffen, hieß es. Fahrgäste sollen auf andere Verkehrsmittel ausweichen und auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten. Regiobus wird nicht bestreikt. Trotzdem gibt es auch hier Ausfälle, weil einzelne Fahrten von der Üstra und ihrem Tochterunternehmen Üstra-Reisen durchgeführt werden. Betroffen sind sprintH-Linien und Fahrten auf einigen Regiobuslinien. Nicht betroffen von den Warnstreiks sind dagegen die Nahverkehrszüge. S-Bahnen fahren also wie gewohnt.

Flughafen Langenhagen von Warnstreik heute ausgenommen

Auch Mitglieder der Kommunalgewerkschaft Komba legen heute ihre Arbeit in Hannover nieder - ebenso wie in Braunschweig, Lüneburg und Hameln. In Hannover habe das auch Auswirkungen auf die Abfallentsorgung und Straßenreinigung, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft mit. Der Betrieb am Flughafen Hannover-Langenhagen soll dagegen heute normal weiterlaufen. Hier gab es bereits am vergangenen Freitag einen Warnstreik. Ein Komba-Sprecher deutete an, dass etwa in der Landeshauptstadt Teile der Abfallentsorgung und Straßenreinigung betroffen sein sollen.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn

Mit den Warnstreiks in verschiedenen Städten Niedersachsens will die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die nächsten Tarifrunden finden am Mittwoch und Donnerstag statt. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Am Mittwoch beginnt in Potsdam die für zwei Tage angesetzte zweite Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt.

