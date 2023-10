Warnstreik bei S-Bahn Hannover und Nordwestbahn am Samstag Stand: 20.10.2023 13:39 Uhr Wegen gescheiterter Tarifgespräche mit dem S-Bahnbetreiber Transdev tritt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Samstag in einen Warnstreik. Betroffen sind S-Bahnen und Linien der Nordwestbahn.

Der Streik werde laut GDL Samstagfrüh um 2.30 Uhr beginnen und um 14.30 Uhr enden. Auch im Anschluss sei mit Verzögerungen zu rechnen, weil sich der Verkehr erst wieder einpendeln müsse, hieß es. In der Region Hannover soll das gesamte S-Bahn-Netz betroffen sein. Transdev will versuchen, wichtige Strecken wie die S-Bahn zum Flughafen aufrechtzuerhalten. Alle drei Stunden soll eine Bahn zum Airport Hannover-Langenhagen fahren.

Busersatzverkehr? Noch unklar

Darüber hinaus hat der Warnstreik Folgen für Linien der Nordwestbahn: Ein Sprecher des Unternehmens sagte, betroffen sein wird voraussichtlich das ganze Netz zwischen Esens (Landkreis Wittmund), Bremerhaven, Oldenburg, Osnabrück, Rotenburg und Bremen. Ob und wo Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird, sei unklar. Das stehe noch nicht fest, sagte der Sprecher am Freitagvormittag. Reisende sollten sich über die Internetseite des Unternehmens informieren.

Diese Verbindungen werden bestreikt

Zu den Warnstreiks werden Lokomotivführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten der sechs deutschen Transdev-Unternehmen aufgerufen. Die Nordwestbahn gehört als privater Regionalbahnbetreiber zum Transdev-Konzern.



Betroffen sein sollen in Niedersachsen



alle S-Bahn-Linien der Transdev Hannover GmbH

die Linien RE 18, RB 58 und RB 59 der Nordwestbahn im Weser-Ems-Netz

Regio S-Bahn Linien RS 1, RS 2, RS 3, RS 4, RS 6 und die RS 30

Samstag: Innenstadt von Hannover schwer zu erreichen

Ein Sprecher der GDL sagte, man habe den Warnstreik aus Rücksicht auf die Pendler bewusst auf einen Samstag gelegt. Trotzdem dürften ihn viele Menschen betreffen. Etwa in Hannover: Neben dem üblichen Besucheraufkommen sind in der Landeshauptstadt für den Nachmittag mehrere Demos angekündigt - hier wird es voraussichtlich voll. Die Polizei riet, auf nicht notwendige Fahrten mit dem Auto zu verzichten. Die S-Bahn ist dafür aber zumindest bis zum frühen Nachmittag keine Alternative. Auswirkungen dürfte der Ausstand bei der Nordwestbahn auch auf Besucherinnen und Besucher des Freimarkts in Bremen haben.

Gewerkschaft fordert Inflationsausgleich und weniger Belastung

Hintergrund sind gescheiterte Tarifgespräche mit den Unternehmen des Transdev-Konzerns. Der Konzern habe sich in der zweiten Verhandlungsrunde geweigert, ein besseres Angebot vorzulegen, teilte die GDL mit. "Es gab kein Angebot zur Arbeitszeitabsenkung, kein Angebot zu kürzeren Schichtfolgen, kein Angebot zu längeren Ruhetagen und kein Angebot zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge", begründete der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky den Abbruch der Verhandlungen. Die Gewerkschaft hatte 555 Euro Entgelt- beziehungsweise 25 Prozent Zulagenerhöhung über zwölf Monate Laufzeit gefordert. Das Angebot von Transdev beinhaltet nach Angaben der GDL jedoch lediglich eine gestaffelte Entgelt- und Zulagenerhöhung von elf Prozent über eine Laufzeit von 24 Monaten.

S-Bahn Hannover will "erste Entlastung" zahlen

Die S-Bahn Hannover sei verwundert über die Ankündigung des Warnstreiks, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Sie bewerten die Forderungen der GDL als zu hoch. So fordere die Gewerkschaft unter anderem auch eine 35-Stunden-Woche, die jedoch laut der Transdev Hannover GmbH aufgrund des Fachkräftemangels in der Branche nicht umsetzbar ist - "weder kurz noch mittelfristig", wie das Unternehmen schreibt. Zudem bezeichneten sie die wiederholten Streiks im ÖPNV innerhalb weniger Monate für die Fahrgäste als "unverantwortlich". Das Unternehmen in Hannover sei sich angesichts der hohen Inflation der Brisanz der diesjährigen Tarifrunde bewusst und hat sich deshalb "auch ohne endverhandelten Tarifvertrag und nun sogar trotz Streikandrohung zur Auszahlung eines Teils der steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie entschlossen". Dies soll eine erste Entlastung für die Mitarbeitenden sein, heißt es.

