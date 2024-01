Stand: 30.01.2024 21:27 Uhr Warnstreik am Flughafen Hannover: Sicherheitspersonal legt Arbeit nieder

Am Donnerstag streikt das Sicherheitspersonal am Flughafen Hannover in Langenhagen. Der Gewerkschaft ver.di zufolge ist für 10 Uhr eine Kundgebung an Terminal A geplant. Reisende müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Zahlreiche Flüge fallen aus, hieß es am Dienstag. "Schon jetzt gibt es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, die bereit sind, rund um die Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen äußerst flexibel an den Flughäfen zu arbeiten - die Sicherheit im Luftverkehr ist nicht zum Nulltarif zu haben", sagte ver.di-Verhandlungführer Wolfgang Pieper einer Mitteilung des Landesbezirks Niedersachsen-Bremen zufolge. Auch in Bremen legt das Sicherheitspersonal die Arbeit nieder. Hier treffen sich die Streikenden um 8 Uhr vor Terminal 1. Der Ausstand ist Teil eines bundesweiten Streikaufrufs von ver.di, von dem mindestens elf Flughäfen betroffen sind auf. Für Freitag hat ver.di außerdem zu Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen.

VIDEO: Warnstreiks an Flughäfen drohen am Donnerstag (1 Min)

