War es Mord? Urteil zu Autorennen mit zwei toten Kindern erwartet Stand: 06.04.2023 06:35 Uhr Zwei Jungen im Alter von zwei und sechs Jahren sterben bei einem Unfall in Barsinghausen. Auslöser laut Anklage: ein illegales Autorennen. Das Urteil gegen die zwei Fahrer soll heute fallen.

Eine 41-Jährige sowie ein 40 Jahre alter Mann sind vor dem Landgericht Hannover angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft fuhren beide schnelle Autos: Sie eine Limousine mit rund 250 PS, er einen SUV mit 310 PS, seinen Dienstwagen.

VIDEO: Illegales Autorennen: Prozessbeginn in Hannover (24.02.2023) (1 Min)

Illegales Autorennen auf Landstraße?

Gut einen halben Kilometer sollen sie am 25. Februar 2022 nebeneinanderher gefahren sein - die Frau auf der Gegenspur und beide viel zu schnell. Ihr Wagen stieß den Ermittlern zufolge zunächst mit dem entgegenkommenden Auto eines 50-Jährigen zusammen. Das kam von der Straße ab und blieb auf einem angrenzenden Feld stehen. Danach kollidierte der Wagen der Angeklagten mit dem Auto einer jungen Familie. Deren Wagen überschlug sich. Alle vier Insassen wurden den Angaben zufolge eingeklemmt. Der Zweijährige starb noch am Unfallort. Der Sechsjährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen.

Die Bilanz: Zwei Kinder tot, vier Erwachsene schwer verletzt

Die Eltern, eine damals 29-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann, wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer des anderen gerammten Wagens sowie die Angeklagte kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der zweite mutmaßliche Rennbeteiligte blieb unverletzt.

Anklage: Tödlichen Unfall billigend in Kauf genommen

Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage davon aus, dass die 41-Jährige einen Unfall mit tödlichem Ausgang für die Insassen der entgegenkommenden Autos billigend in Kauf genommen hat. Sie wirft ihr unter anderem Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Dem 40-Jährigen werde Beihilfe zum Mord vorgeworfen, weil er seinen Wagen ebenfalls weiter beschleunigt haben soll, bevor es zum Unfall kam, hatte die Gerichtssprecherin gesagt. Damit stehe er im Verdacht, zu der gefährlichen Situation beigetragen zu haben. Die Sprecherin ergänzte: "Neben Mord, beziehungsweise Beihilfe dazu, ist unter anderem ein weiterer Vorwurf gegen beide Angeklagten die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge." Darauf stehe eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren.

Vorwurf lautet weiter Mord

Das Gericht hatte während der Beweisaufnahme ein Zwischenfazit gezogen und darin den Mordvorwurf in Frage gestellt. Dazu habe die Kammer alle Indizien gewürdigt, die entweder für oder gegen einen Vorsatz sprechen, erklärte eine Gerichtssprecherin am Montag. Sie habe "eine Tendenz erkennen lassen, dass die Umstände, die gegen die Annahme eines Tötungsvorsatzes sprechen, gegebenenfalls überwiegen könnten". Die Sprecherin betonte aber: "Es geht weiterhin um Mord und die unveränderte, in der Hauptverhandlung am 24. Februar 2023 verlesene Anklage."

Angeklagte ist selbst Mutter: "Kaum erträglich, mit dieser Schuld zu leben"

Nach der Verlesung der Anklageschrift hatte die Angeklagte unter Tränen um Entschuldigung gebeten. "Es war kaum erträglich, mit dieser Schuld zu leben, zumal ich selbst drei Kinder habe", hatte sie gesagt. Den Vorwurf des illegalen Rennens bestritt sie. Sie habe in einer psychischen Ausnahmesituation während eines Überholvorgangs eine falsche Entscheidung getroffen. Der ihr unbekannte andere Fahrer habe wider Erwarten beschleunigt, als sie das Überholmanöver eigentlich beenden wollte. "Ich hatte keinerlei Intention, mich mit irgendjemandem zu messen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.04.2023 | 08:00 Uhr