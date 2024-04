Wallensen: Drei Tote bei Unfall nahe des Humboldtsees Stand: 08.04.2024 06:47 Uhr Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind drei Menschen bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Sie waren am Sonntag mit einem Auto Höhe des Humboldtsees in Wallensen gegen einen Baum gefahren.

Fünf Personen haben in dem verunfallten Fahrzeug gesessen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Personen erlitten demnach schwere Verletzungen. Details zu den Unfallopfern nannte die Polizei zunächst nicht. Nach ersten Erkenntnissen verunglückte der Wagen gegen 16.30 Uhr. Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall involviert gewesen. Die Landesstraße 463 war bis in den späten Abend gesperrt. Die Unfallursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2024 | 06:00 Uhr