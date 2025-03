Stand: 04.03.2025 07:49 Uhr Waldzustandsbericht: Wälder in der Stadt Hannover erholen sich

Ein regenreiches Jahr hat die Lage in Hannovers Stadtwäldern verbessert. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Waldzustandsbericht der Stadt Hannover hervor. Den Angaben zufolge sank der Anteil stark geschädigter Bäume im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr von 10 auf 7,1 Prozent. Deutliche Schäden durch Trockenheit haben den Angaben zufolge vor allem weiterhin alte Eichen und Buchen. Die Verfasser des Berichts empfehlen, in Zukunft vor allem Baumarten zu pflanzen, die Trockenheit besser vertragen.

