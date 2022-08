Stand: 31.08.2022 11:31 Uhr Waldbrand bei Celle: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Nördlich von Celle ist die Feuerwehr am Mittwochvormittag zu einem Waldbrand ausgerückt. Das Feuer erstreckte sich zwischen Scheuen und Hustedt auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern. Zwar konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Doch nach Angaben der Polizei hatte sich der Brand so weit in den Waldboden gefressen, dass das Feuer immer wieder aufflammte. Die Ortsfeuerwehren Scheuen und Hustedt waren am späten Nachmittag noch immer im Einsatz.

