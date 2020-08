Stand: 14.08.2020 08:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Waldbrand: Judith Rakers steht zehn Stunden im Stau

Viele Lastwagen- und Autofahrer haben wegen des mittlerweile gelöschten Waldbrandes am Rande der A7 im Heidekreis eine Nacht im Auto verbringen müssen. Eine von ihnen war die Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers. Wie sie auf ihrem Instagram-Account schilderte, stand sie rund zehn Stunden im Stau. "Es ist jetzt 0.26 Uhr und ich stehe immer noch im Stau, und zwar an genau der gleichen Stelle", sagte sie in der Nacht zu Donnerstag in einer Videobotschaft an ihre Follower. Bereits seit 17.30 Uhr stehe sie dort.

A7 Richtung Süden komplett gesperrt

Der Verkehr in Richtung Hannover war durch den Brand vollständig zum Erliegen gekommen. Erst um 3.41 Uhr konnte Rakers ihre Fahrt fortsetzen. Eigentlich habe sie an der NDR Show "Früher war alles besser" teilnehmen wollen, deren Aufzeichnung dann aber ohne sie stattfinden musste.

Feuerwehr löscht letzte Glutnester

Am Donnerstagnachmittag wurde dann die Sperrung auf der Autobahn komplett aufgehoben. Die Lage nach dem Waldbrand hat sich entspannt. Am Donnerstagabend waren nach Angaben der Feuerwehr noch Einsatzkräfte in dem Gebiet, um letzten Glutnester zu löschen. Insgesamt standen 28 Hektar Wald in Flammen. "Es ist schwer einzuschätzen, wie lange uns das noch beschäftigt", sagte der Waldbrandbeauftragte und Bezirksförster Jan-Cord Plesse. Es seien vor allem alte Kiefernbestände und Teile eine Heidelbeerplantage zerstört worden. Plesse schätzt den Schaden auf mindestens 50.000 Euro.

