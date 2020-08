Stand: 04.08.2020 15:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Waffen und Sprengsätze bei 34-Jähriger entdeckt

Am Montag hat die Polizei in der Wohnung einer 34-Jährigen in Hannover Waffen, Munition, Sprengsätze und Drogen gefunden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Beamten wollten eigentlich einen Haftbefehl gegen die wegen Ordnungswidrigkeiten gesuchte Frau vollstrecken, trafen diese aber in ihrem Zuhause nicht an. Stattdessen schauten sie nach eigenen Angaben durch eine offene Balkontür der Wohnung im Hochparterre und entdeckten dabei Zubehör für die Einnahme von Drogen. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl drangen sie anschließend in die Wohnung ein.

Frau ist flüchtig

Was sie dort fanden: neben Cannabispflanzen mehrere geladene Gaspistolen, ein Luftgewehr, scharfe Munition, Pyrotechnik sowie Spreng- und Brandsätze. Während der Durchsuchung tauchte plötzlich der Mitbewohner der Gesuchten auf, der aber keine Angaben zur Sache machte. Er wurde zunächst festgenommen, später aber wieder freigelassen. Gegen den 37-Jährigen und die 34-Jährige wird nun ermittelt. Laut Polizei ist die Gesuchte flüchtig. Die Munition wurde vom Landeskriminalamt gesprengt.

