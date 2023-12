Stand: 15.12.2023 08:55 Uhr Waffen nahe des Amtsgerichts in Neustadt am Rübenberge gefunden

Bei Grünflächenarbeiten haben Arbeiter in Neustadt am Rübenberge einen ungewöhnlichen Fund gemacht: eine Schusswaffe und ein Einhandmesser. Nach Angaben der Polizei wurden die Waffen an einem Baum neben dem Parkplatz vom Amtsgericht gefunden. Dort waren sie an der Mauer zum Schlosspark abgelegt worden. Die Beamten stellten die Waffen sicher. Die Fundstücke werden jetzt vom Landeskriminalamt untersucht. Wer in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in diesem Bereich etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Kommissariat in Neustadt zu wenden, unter der Telefonnummer (05032) 801 81 15.

