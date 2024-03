Stand: 23.03.2024 13:27 Uhr Vorverkauf für "Kleines Fest im Großen Garten" gestartet

Am Samstag ist der Vorverkauf für das "Kleine Fest im Großen Garten" gestartet. In der Vergangenheit waren die Eintrittskarten meistens verlost worden, weil die Nachfrage zu hoch war - jetzt aber hat das Kleinkunstfestival in Hannover nach 38 Jahren eine neue Leitung. Nun gibt es einen festen Vorverkauf in einem eigenen Online-Ticketshop. Am Mittag waren von 35.000 freigeschalteten Karten bereits 32.000 verkauft, wie es aus dem Kulturbüro der Stadt hieß. Die zweite Charge soll am 4. April zum Verkauf freigegeben werden. Der neue künstlerische Leiter des "Kleinen Fests", Casper de Vries, will das Programm aus Comedy, Zirkus, Jonglage, Tanz und Straßentheater um weitere Elemente erweitern, darunter Performance-Kunst, Urban Dance und interaktive Installationen. Ebenfalls neu: In diesem Jahr hat das Fest mit "Wasser" zum ersten Mal ein Motto. Das "Kleine Fest im Großen Garten" geht vom 10. bis zum 28. Juli 2024.

