Stand: 09.11.2023 09:43 Uhr Vorsätzlich gelegt? Erneut Brände in Celle

Schon wieder hat die Feuerwehr Celle mehrere Brände im Stadtgebiet gelöscht. Zwei Autos brannten in der Nacht zu Donnerstag. Nach Angaben der Feuerwehr standen auch ein E-Roller und Müll in Flammen. In den vergangenen Wochen ist in Celle laut Polizei durch mehrere Brände ein Gesamtschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge. Seit September mussten immer wieder Feuer im Stadtgebiet gelöscht werden. Hauptsächlich sind die Stadtteile Heese und Neuenhäusen betroffen. Es brannten unter anderem eine Hütte am Tierfriedhof, Autos sowie Mülleimer und mobile Toiletten.

Weitere Informationen Celle: Fünf Brände an einem Wochenende in einem Stadtteil In Neustadt/Heese brannten vier Autos, dazu noch eine ehemalige Tankstelle. Die Brandorte liegen sehr nahe beieinander. (18.09.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.11.2023 | 08:30 Uhr