Vor zwei Jahren angefahren: Prozess um Tod einer Fußgängerin

Ein Mann steht seit Donnerstag wegen eines tödlichen Autounfalls vor dem Amtsgericht Hildesheim. Nach Angaben eines Sprechers ist der Unfall bereits mehr als zwei Jahre her. Damals soll eine 45 Jahre alte Fußgängerin am Abend eine mehrspurige Straße an einer Stelle ohne Ampel überquert haben. Dabei soll sie vom Auto des Angeklagten erfasst worden sein. Die Frau wurde schwer verletzt und verstarb einige Tage später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fahrlässige Tötung vor: Er sei viel zu schnell gefahren. Die Anklage argumentiert, dass der Unfall nicht passiert wäre, wenn er sich an das Tempolimit gehalten hätte.

