Vor Tag der offenen Tür: Unbekannte beschmieren Landtagsportal Stand: 14.09.2024 11:42 Uhr Vor dem Tag der offenen Tür im Niedersächsischen Landtag haben Unbekannte das Gebäude großflächig mit roter Farbe beschmiert. Einige der Schmierereien nehmen Bezug auf die Situation im Gaza-Streifen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter zwischen 3.15 und 4.15 Uhr politische Parolen an die Fassade des Regierungsgebäudes geschmiert. Zudem hätten sie Farbe im Treppenbereich des Landtags verteilt. Die Polizei geht offenbar von mehreren Tätern aus. Aufgrund der politischen Botschaft habe der Staatsschutz Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung aufgenommen, teilte die Polizei mit. Laut Landtag handele es sich um "Parolen und Symbole einer radikal-islamistischen Terrororganisation".

Landtagspräsidentin Naber: "Werden Täter zur Rechenschaft ziehen"

"Der Niedersächsische Landtag steht für die demokratische Debatte und bei allem Streit in der Sache für den fairen Umgang miteinander", sagte Landtagspräsidentin Hanna Naber zur Eröffnung des Tages der offenen Tür. Das wolle man an diesem Tag mit den Bürgerinnen und Bürgern feiern. "Davon wird uns dieser Vorfall nicht abhalten", sagte Naber und kündigte an: "Wir werden alles daran setzen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden". Nach der Spurensicherung durch die Polizei begannen Reinigungskräfte noch am Morgen, die Parolen zu entfernen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 -5555 zu melden.

