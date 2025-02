Stand: 14.02.2025 13:39 Uhr Stadthagen: 35-Jähriger schießt mit Gasdruckpistole auf Bekannten

In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) hat ein Mann am Mittwoch auf einem Supermarktparkplatz mit einer Gasdruckpistole auf einen anderen Mann geschossen. Nach Angaben der Polizei alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, durchsuchten sie einen 35-Jährigen, fanden bei ihm aber zunächst keine Waffe. Der Polizei zufolge kehrte der Mann wenig später zum Supermarkt zurück. Die Beamten durchsuchten den 35-Jährigen erneut und entdecken dann die Gasdruckpistole bei ihm. Diese Waffen feuern nach Angaben der Polizei mittels einer CO2-Kapsel kleine Stahlkugeln ab. Das Opfer, ein 30 Jahre alter Mann, meldete sich demnach später bei den Beamten. Er und der 35-Jährige kennen sich, so ein Polizeisprecher.

