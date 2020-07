Stand: 25.07.2020 18:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vor Ort und im Netz: "Sieben Schlösser" entdecken

Am 2. August laden die "Sieben Schlösser" im Leine- und Weserbergland zu einem in Teilen virtuellen Entdeckertag ein. Wegen der Corona-Pandemie könne das eigentliche Programm nicht realisiert werden, teilte eine Sprecherin mit. Geplant seien nun Führungen in kleinen Gruppen oder ein virtuelles Programm auf der Facebook-Seite des Schlösserverbunds. An diesem Tag öffne das Weserrenaissance-Schloss Bevern bei Holzminden seine Historische Bibliothek, teilen die Veranstalter mit. Diese beherberge kostbare Faksimiles, darunter das mittelalterliche Evangeliar des Welfen-Herzogs Heinrichs des Löwen.

Bückeburg: "Lieblingsorte und Herzensstücke"

Zum Bückeburger Schloss gibt es am Entdeckertag auf der Facebook-Seite der Besitzer kleine Videos und Berichte über "ihre Lieblingsorte und Herzensstücke". Das Schloss Corvey in Höxter (Nordrhein-Westfalen) lädt zu einer Familienführung durch seine bekannte Bibliothek ein. Im Anschluss könnten Kinder im Museumsatelier ein eigenes Buch basteln.

Hämelschenburg: Aus der Perspektive eines Turmfalkens

Im Schloss Fürstenberg bei Holzminden wird bei einer virtuellen Führung die Ausstellung "Im Dialog" der Künstlerin Keiyona Stumpf gezeigt. In einer weiteren Führung im Netz können Interessierte aus der Perspektive eines Turmfalken von zu Hause aus dem Steinmetz in Schloss Hämelschenburg bei Hameln über die Schulter schauen. Auf Schloss Pyrmont machen die historischen Figuren des Brunnenarztes Johann Erhard Trampel (1737-1818) und seiner Frau die Besucher mit den Gepflogenheiten der Schlossanlage vertraut. Im Schlosshotel Münchhausen in Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont könnten sich Besucher mit einer geliehenen Picknick-Ausstattung mit Gourmet-Befüllung in den Schlosspark begeben, hieß es.

Die in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen "Sieben Schlösser" in den Landkreisen Schaumburg, Höxter, Holzminden und Hameln-Pyrmont blicken teilweise auf mehr als 800 Jahre Geschichte, höfische Kultur und berühmte Persönlichkeiten zurück. Sie haben im Jahr 2019 insgesamt rund 688.000 Gäste aus aller Welt angezogen.

