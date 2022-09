Stand: 20.09.2022 08:13 Uhr Vor 15 Jahren Messerattacke auf Bruder? Heute Urteil erwartet

Vor 15 Jahren soll eine damals 21 Jahre alte Frau aus Schellerte im Landkreis Hildesheim versucht haben, ihren Bruder mit einem Messer zu töten. Sie ist wegen versuchten Mordes angeklagt. In dem Prozess vor dem Landgericht Hildesheim werden am Dienstagvormittag die Plädoyers und das Urteil erwartet. Die heute 35 Jahre alte Frau hatte den Messerstich in den Rücken ihres damals 19 Jahre alten Bruders zum Prozessbeginn zugegeben, die Tötungsabsicht über ihre Anwältin allerdings bestritten. Der Staatsanwalt betonte, der Angriff sei potenziell lebensbedrohlich gewesen. 2020 wurde der Vorfall bekannt, weil die Frau die Polizei alarmiert hatte, nachdem ihr Bruder die Eltern "durch die Wohnung geschubst" haben soll. Dabei erzählte sie nach eigenen Angaben auch von dem Messerangriff.

