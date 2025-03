Von Madonna bis Phil Collins: Elfi Küster war die PR-Frau der Stars Stand: 31.03.2025 15:32 Uhr Jahrzehntelang begleitete Elfi Küster als Promoterin Musiker wie Madonna oder Phil Collins. Ihr Buch "Im Nachtzug mit Madonna" gibt Einblicke in die Musikbranche - mit all ihren Höhen und Tiefen.

von Christina von Saß

Elfi Küster strotzt vor Energie. Mit ihrem wilden Lockenkopf läuft sie durch die Galerie in Hannover, in der sie aus ihrem Buch lesen wird. Man sieht sie förmlich vor sich, wie sie einst als Promoterin für die Stars unterwegs war. Fast fünf Jahrzehnte lang hat sie sehr erfolgreich dafür gesorgt, dass die Songs ihrer Künstlerinnen und Künstler im Radio gespielt wurden. Dafür musste sie Musikredakteuren auf die Pelle rücken, vor allem aber musste sie gut mit den Popstars können. Darunter waren internationale Größen wie Madonna, Phil Collins oder Joe Cocker - aber auch deutsche Musiker wie Stefan Gwildis oder Heinz Rudolf Kunze, Musiker-Legende aus Niedersachsen.

Komplizin der Künstler berichtet trocken aus der Welt des Glamour

Nun hat die 81-Jährige ein Buch über diese Zeit geschrieben: "Im Nachtzug mit Madonna". Auf ihren Lesungen vor allem in Norddeutschland fliegen ihr die Herzen zu. Ihre bodenständige und trockene Art über die Welt des Glamours zu berichten, kommt an. "Ich war eine kreative Kuppelmutter", sagt sie heute über ihre Arbeit. Sie vermittelte zwischen Künstlern und Journalisten, aber auch zwischen Plattenfirmen und den Fans. Sie arrangierte Interviews, begleitete die Musiker zu Fernsehauftritten und war oft auch eine Mischung aus Mutter und Komplizin für die Künstler.

Mit Madonna durch Deutschland

So begleitete sie auch Heinz Rudolf Kunze bei dessen allerersten Schritten im Showbusiness, Anfang der 80er Jahre. Der studierte Studienrat hatte seinen Plattenvertrag bei einem Nachwuchswettbewerb gewonnen und passte erstmal so gar nicht in die hippe Branche. Heute sagt er: "Elfi hat dafür gesorgt, dass ich bebrilltes Küken aus der Osnabrücker Provinz nicht totgebissen wurde." Dazu gehörte auch, dass sie mit dem jungen Künstler losging, um passende Bühnen-Outfits einzukaufen.

Kunze: "Ohne sie wäre meine Karriere nicht möglich gewesen."

Kunze ist auch zum Dreh in den Kunstladen in Hannover gekommen, wo die Lesung stattfinden wird. Beide sitzen eng zusammen und schnacken über vergangene, aber auch aktuelle Zeiten. Für den Musiker ist völlig klar: "Elfi war die wichtigste von allen, die meine Karriere erst möglich gemacht hat. Sonst hätte ich nicht auf Dauer machen können, was ich machen darf."

Mit Madonna im Nachtzug

Im Buch finden sich viele Anekdoten, die Elfi Küster in ihrer langen Karriere mit den Stars erlebt hat. Und zahlreiche Fotos. Zum Beispiel von der noch ganz jungen Madonna, als sie auf ihrer ersten Europa-Reise auch nach Deutschland kam. Küster begleitete sie, zum Beispiel mit dem Nachtzug quer durch Deutschland. Sie war dabei, als Madonna im fahrenden Zug auf dem Gang Yoga machte oder beim Picknick auf der Pritsche. "So nah hat Madonna bei solchen Reisen wohl nie wieder Leute an sich herankommen lassen", ist sich die ehemalige Promoterin sicher.

Ein Blumenstrauß zum Lachen - unterwegs mit Phil Collins

Sie war auch mit Phil Collins unterwegs. Dazu gibt es ein Foto, auf dem beide vergnügt in die Kamera lachen, in Elfi Küsters Hand ein etwas mickriger Blumenstrauß von Bravo-Lesern: "Das war der fieseste Tankstellen-Strauß, den die Welt je gesehen hat. Und warum wir da so lachen - weil dieser Strauß so absurd hässlich war und wir das natürlich nicht sagen wollten. Aber wir haben uns beömmelt..."

Schattenseiten des Erfolgs

Was die gebürtige Hamburgerin während ihres langen Berufslebens gelernt hat: der Erfolg der Stars hat definitiv Schattenseiten. "Es ist wirklich ganz schwer, normal zu bleiben. Du kriegst alles angeboten, die Menschen opfern ihre Zeit und manchmal auch ihren Anstand, um in Deiner Nähe zu sein." Der Künstler denke dann, er sei gemeint: "aber nein, sie meinen nicht ihn! Sie meinen das Bild, das sie von ihm haben."

Joe Cockers Absturz - ein bewegender Moment hinter den Kulissen

Aber sie hat auch die dunklen Momente hinter der glänzenden Fassade erlebt. Zum Beispiel als Joe Cocker Ende der 70er Jahre bei einem Besuch in Hamburg einen Rückfall hatte. Der alkoholkranke Musiker war eigentlich trocken, stürzte an einem Abend aber völlig ab. Da brachte Elfi Küster ihn ins Bett, deckte ihn zu und sang ihm ein Lied vor: "Nicht 'You can leave your hat on', sondern: 'You can leave your socks on'."

Eine Freundschaft, die Jahrzehnte überdauert

Mit vielen Künstlern hat sie bis heute Kontakt, mit Heinz Rudolf Kunze ist aus der einstigen Arbeitsbeziehung eine enge Freundschaft geworden, die all die Jahre überdauert hat. "Ich finde es einfach schön, dass wir noch da sind und ich werde nie vergessen, was ich Dir zu verdanken habe", sagt Kunze am Ende des Drehs und Elfi legt als Antwort ihren Kopf auf seine Schulter.

