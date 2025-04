Stand: 07.04.2025 16:09 Uhr Vom Städtetag eingeladen: Hannovers OB besucht die Türkei

Der türkische Städtetag TBB hat am Dienstag deutsche und türkische Stadtspitzen sowie Städtevertreterinnen und Städtevertreter zu einer Konferenz nach Istanbul eingeladen. Darunter auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) als Stellvertreter des Präsidenten des Deutschen Städtetages. Das teilte der Deutsche Städtetag am Montag mit. Das Treffen stand demnach schon länger fest. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bezeichnete nun im Vorfeld des Treffens den deutsch-türkische Dialog als "unersetzlich". Die Partnerschaften könnten Brücken bauen für gemeinsamen Werte, für Demokratie vor Ort, so Onay. Und er fügt hinzu: Deutsche Städte stünden eng an der Seite der türkischen Städte. Auf die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu hatte Onay im vergangenen Monat schockiert reagiert. Er sprach damals von einem herben Rückschlag für die Demokratie in der Türkei.

