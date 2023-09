Stand: 29.09.2023 15:46 Uhr Vom Auto erfasst: 17-Jähriger stirbt einen Monat nach Unfall

Ein 17-Jähriger ist nach einem Unfall Ende August an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Am 30. August war der Jugendliche nach Angaben der Beamten mit dem Fahrrad bei schlechter Witterung ohne Licht auf einer Straße in Nienhagen (Landkreis Celle) gefahren. Er überquerte offenbar unvermittelt die Fahrbahn und wurde dabei vom Auto eines 19-Jährigen erfasst. Dabei wurde er vom Fahrrad geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Der 17-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt und starb am Dienstag in einem Krankenhaus in Oldenburg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min