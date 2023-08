Stand: 16.08.2023 22:22 Uhr Vollsperrung der B3 aufgehoben - Mähdrescher wurde geborgen

Ein Mähdrescher, der sich am Mittwochmorgen an einer Baustelle auf dem Südschnellweg in Hannover festgefahren hat, ist am Abend geborgen worden. Die B3 sei wieder frei, sagte ein Sprecher der Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen am Abend. Für die Bergung wurde die B3 ab 20 Uhr zwischen dem Landwehrkreisel und dem Seelhorster Kreuz zeitweise komplett gesperrt, das hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Nachmittag angekündigt. Der Unfall des Mähdreschers hatte auf dem Südschnellweg zeitweise für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Zwischenzeitlich wurde der Verkehr am Unfallfahrzeug vorbeigeführt.

