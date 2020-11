Vollsperrung der Autobahn 2 bei Lehrte ist aufgehoben Stand: 15.11.2020 17:49 Uhr Der Energieversorger Avacon hat am Wochenende eine rund 80 Jahre alte Hochspannungsleitung über der A 2 bei Lehrte (Region Hannover) erneuert. Die Autobahn wurde dafür beidseitig gesperrt.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen habe es deswegen nicht gegeben. "Das läuft glücklicherweise entspannt", sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Laut Niedersächsischer Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) staute sich der Verkehr in Richtung Hannover am Samstagmittag nur auf etwa fünf Kilometern. Am Sonntag gab es zunächst gar keine Staus, am frühen Nachmittag wurde von einem 2,5 Kilometer langen Stau berichtet. Am späten Nachmittag wurde die Strecke wieder für den Verkehr frei gegeben.

Erneute Sperrung am kommenden Wochenende

Der Austausch der Oberleitungen sei unaufschiebbar, begründete die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in einer Ankündigung die Arbeiten. An den Leitungen seien Seilschäden festgestellt worden. Auch am kommenden Wochenende werde der Abschnitte an der A2 von Freitag 20 Uhr bis Sonntag gegen 17.30 Uhr wieder gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Archiv 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.11.2020 | 09:30 Uhr