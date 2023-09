Stand: 04.09.2023 07:13 Uhr Vollbesetztes Auto überschlägt sich auf A2: Niemand verletzt

Auf der Autobahn A2 kam es in der Nacht zu Montag bei Hannover-Bothfeld zu einem Auffahrunfall, bei dem sich ein vollbesetztes Auto mehrfach überschlagen hat. Wie die Polizei dem NDR Niedersachsen sagte, blieben alle Insassen dabei unverletzt. Das andere Auto prallte laut Polizei in die Mittelschutzplanke. Die beiden Frauen darin wurden demnach leicht verletzt. Durch den Unfall seien mehrere tiefe Löcher in den Asphalt gebohrt worden. Die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn dauerten bis etwa 4 Uhr morgens, erst dann konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

