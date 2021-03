Stand: 03.03.2021 09:08 Uhr Volksverhetzung: Prozess gegen 20-Jährigen beginnt

Ein 20-Jähriger muss sich seit heute wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Er soll in der Südstadt zahlreiche Drohschreiben in Briefkästen mit ausländisch klingenden Namensschildern geworfen haben. Darin habe er wörtlich angekündigt, die Betroffenen wegen ihrer artfremden Abstammung entsorgen zu wollen. In einem weiteren Brief drohte er außerdem damit, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit einem Sprengstoffanschlag töten. Die Ermittler hatten den 20-Jährigen im Mai vergangenen Jahres nach Zeugenaussagen fassen können.

