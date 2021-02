Stand: 09.02.2021 15:56 Uhr Volkshochschule Hannover bietet obdachlosen Menschen Platz

Die Kältewelle stellt besonders hilfsbedürftige Menschen vor Probleme. Für Obdachlose werden Schnee und Minusgrade zur Gefahr - auch tagsüber. Deshalb öffnet die Stadt Hannover die Volkshochschule in der Burgstraße in der Altstadt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Jeden Tag zwischen 7.30 Uhr morgens und 18 Uhr am Abend ist die VHS für Bedürftige offen. Das ist möglich, weil sich 25 Ehrenamtliche bereit erklärt haben, die Menschen bis mindestens kommenden Sonnabend zu betreuen. Zuvor hatte bereits die Marktkirche Hannover ihre Türen für Obdachlose geöffnet. Dort können sie übernachten.

