Stand: 23.07.2021 14:11 Uhr Volksfest Hanno-Park: Bilanz der Schausteller ist positiv

Schlussspurt auf dem Schützenplatz in Hannover: Am Sonntag endet dort der Hanno-Park. Kurz vor dem Ende ziehen die Schausteller eine positive Bilanz, obwohl das selbst gesteckte Ziel von 100.000 Besucherinnen und Besuchern in vier Wochen knapp nicht erreicht wird. Für die Schausteller auf dem Schützenplatz ist das aber kein großes Problem, wie Fred Hanstein, Präsident des Landesverbandes Niedersachsen der Schausteller und Marktkaufleute, dem NDR in Niedersachsen sagte. Die Betreiber verbuchen den Hanno-Park als Erfolg, auch finanziell sei es kein Zuschussgeschäft gewesen, so Hanstein. Hanstein und seine Kollegen hoffen im kommenden Jahr auf "halbwegs normale Volksfeste". Der Hanno-Park sei ein erster Schritt dahin. Um auf das umzäunte Gelände zu kommen, müssen die Gäste Eintritt zahlen. Dort gelten Abstands- und Hygieneregeln.

