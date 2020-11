Stand: 20.11.2020 15:18 Uhr Vogelgrippe: Stallpflicht rund ums Steinhuder Meer

Ein bestätigter Fall von Vogelgrippe im Landkreis Nienburg hat die Region Hannover am Freitag dazu veranlasst, eine Stallfpflicht für bestimmte Gebiete zu erlassen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Aufstallungsgebot für besondere Risikogebiete gilt für Geflügelhaltungen rund um das Steinhuder Meer, konkret in Mardorf, Steinhude sowie in Großenheidorn. Betroffen sind nach Angaben der Region 39 Betriebe. Dort dürfen die Tiere nicht mehr im Freien gehalten werden, sondern nur noch im Stall oder unter einer sogenannten Schutzvorrichtung. Die Stallpflicht gilt ab Sonnabend bis auf Widerruf. Auch die Geflügelhalter im Landkreis Nienburg müssen ihre Tiere vorerst in Ställen halten.

