Stand: 19.06.2022 13:07 Uhr Villa Seligmann in Hannover feiert zehnjähriges Bestehen

Das jüdische Musikzentrum "Villa Seligmann" in Hannover feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass richtet das Zentrum am Donnerstag einen Jubiläumsempfang aus, zu dem unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU) erwartet werden, wie die Initiatoren mitteilten. Die frühere Familienresidenz des jüdischen Industriellen und Direktors der Continental AG, Siegmund Seligmann (1853-1925), war am 17. Januar 2012 vom damaligen Bundespräsidenten Wulff als Kulturzentrum eröffnet worden. Die Villa am Rand des Stadtwaldes Eilenriede widmet sich der Erforschung, Rekonstruktion, Dokumentation und Vermittlung traditioneller jüdischer Musik.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2022 | 07:30 Uhr