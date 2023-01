Vierjähriger tot in Bett gefunden: Mutter und Freund in U-Haft Stand: 15.01.2023 11:19 Uhr Eine 28-jährige Mutter und ihr Freund aus Barsinghausen (Region Hannover) stehen unter Verdacht, den Tod eines Vierjährigen verschuldet zu haben. Die Frau hatte ihren Sohn leblos in seinem Bett gefunden.

Die Mutter habe am Freitagmorgen noch versucht, den Jungen zu reanimieren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Auch ein hinzugerufener Notarzt habe dem Kind nicht mehr helfen können. Am Körper des Jungen stellte er demnach Verletzungen fest, die nicht mit den Angaben der Mutter und des Freundes über einen Treppensturz zusammenpassten. Eine anschließende Obduktion habe das bestätigt. Am Körper seien "multiple Verletzungen" gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Ein ausführliches Gutachten der Rechtsmedizin stehe noch aus.

Totes Kind in Barsinghausen: Ermittlungen wegen Totschlags

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Haftbefehl gegen die 28-Jährige und den 33-Jährigen erlassen, seit Sonnabend sitzen beide in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt. Ein sechs Jahre altes Geschwisterkind des verstorbenen Jungen kam in Obhut des Jugendamtes, wie die Behörden weiter mitteilten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2023 | 12:00 Uhr