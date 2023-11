Stand: 19.11.2023 16:05 Uhr Vier Verletzte bei illegalem Autorennen in Hannover

Bei einem illegalen Autorennen im hannoverschen Stadtteil Bothfeld sind in der Nacht von Freitag auf Samstag vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich ein 30-Jähriger und ein 52-Jähriger mit ihren Fahrzeugen mutmaßlich eine Wettfahrt geliefert. Dabei stießen die beiden Wagen zusammen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt, als er mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Bäume sowie Büsche prallte. Sein Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein weiterer Autofahrer musste dem Geschehen ausweichen. Der Mann und seine Beifahrerin seien ebenfalls leicht verletzt worden. Ob der 30-Jährige verletzt wurde, war unklar - der Mann flüchtete laut Polizei zu Fuß, "ohne sich um die Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern". Der Mann wurde später von der Polizei in seiner Wohnung gefasst. Gegen ihn wird nun ermittelt. Der Gesamtschaden soll bei rund 30.000 Euro liegen.

