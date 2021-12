Stand: 22.12.2021 12:14 Uhr Vier Verletzte bei Feuer in Hannover-Döhren

Bei einem Brand in Hannover-Döhren sind am Mittwochmorgen vier Bewohner eines Mehrfamilienhauses verletzt worden. Wie die Feuerwehr Hannover dem NDR in Niedersachsen sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 7.30 Uhr alarmiert. Als der erste Löschzug in der Helenenstraße eintraf, schlugen bereits Flammen und Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss, sodass die Feuerwehr die Alarmstufe erhöhte und einen zweiten Löschzug rief. Die Hausbewohner - unter ihnen auch drei Hunde und zwei Kaninchen - mussten unter anderem mit Drehleitern aus den Wohnungen gerettet werden. Sechs Menschen wurden vor Ort in einem Feuerwehrbus von Rettungskräften versorgt. Die vier Verletzten - eine Mutter mit ihren zwei Kindern und die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung - kamen wegen Rauchgasinhalation in Krankenhäuser. Das komplette Haus ist wegen Ruß im Treppenhaus unbewohnbar. Der Energieversorger musste das Haus von der Strom- und Gasversorgung trennen. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen laufen.

