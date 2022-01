Stand: 17.01.2022 07:56 Uhr Vier Verletzte auf A2 nach Zusammenstoß mit Falschfahrer

Ein Falschfahrer hat am Sonntagabend auf der A2 bei Lauenau (Landkreis Schaumburg) einen schweren Unfall verursacht. Sein Fahrzeug stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem drei Menschen saßen. Alle drei Insassen wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, ebenso der 68-jährige Unfallverursacher. Der Mann hatte auf seiner Fahrt über die A2 zuvor bereits kleinere Unfälle verursacht, bei denen es aber bei Blechschäden blieb. Warum der Mann auf der A2 in der falschen Richtung unterwegs war, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2022 | 07:30 Uhr