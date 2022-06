Stand: 17.06.2022 07:40 Uhr Vier Schwerverletzte bei Hausbrand in Hannover-List

Bei einem Brand in einem Haus in Hannover sind 16 Menschen verletzt worden - vier davon schwer. Das Feuer sei in der Nacht zum Freitag im Keller eines dreistöckigen Hauses im Stadtteil List ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge löste vermutlich ein Schaltkasten den Brand aus. Die genaue Ursache war nach Angaben der Polizei noch unklar. Einsatzkräfte konnten laut Polizei alle Bewohner aus dem Haus evakuieren. Vier Personen seien mit schweren Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

