Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Ronnenberg

Bei einem Unfall im Ronnenberger Stadtteil Linderte (Region Hannover) sind am Montag vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben verlor der 44 Jahre alte Fahrer eines Sprinters gegen 16.15 Uhr aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der Sprinter mit einem Kleinbus zusammen. Der Sprinter-Fahrer, sein 63 Jahre alter Beifahrer sowie die 62 und 55 Jahre alten Frauen in dem Kleinbus erlitten schwere Verletzungen. Alle vier kamen in Krankenhäuser. Die L389 war für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Schaden von 13.500 Euro.

