Stand: 11.04.2021 16:45 Uhr Vier Menschen nach Massenschlägerei in Seelze verletzt

Bei einer Schlägerei in Seelze in der Region Hannover sind vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich am Samstagabend zwei Gruppen mit jeweils rund acht Personen gegenseitig attackiert. Hintergrund der Auseinandersetzung war offenbar ein Beziehungsstreit. Die Beteiligten im Alter von 16 bis 20 Jahren schlugen sich mit den Fäusten, zusätzlich wurde ein Schlagstock verwendet. Die Polizei rückte mit sieben Streifenwagen an, einige der Beteiligten konnten dennoch fliehen. Ein 18-Jähriger wurde in ein Krankenhaus gebracht, zwei Männer und eine Frau wurden leicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.04.2021 | 17:00 Uhr