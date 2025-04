Stand: 24.04.2025 08:59 Uhr Vier Autos stoßen auf A2 zusammen - kilometerlanger Stau

Auf der A2 in Richtung Hannover ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer auf bremsende Fahrzeuge aufgefahren. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei auf Nachfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. In Höhe der Anschlussstelle Wunstorf-Kolenfeld hatten laut Polizei zwei Autos gebremst. Ein dahinter fahrender Mann übersah dies und schob die drei vor ihm fahrenden Fahrzeuge ineinander. Ein Sprecher der Polizei sprach von einem "klassischen Auffahrunfall". Seinen Angaben nach wurde die Unfallstelle am frühen Nachmittag geräumt. Es kam zwischenzeitlich zu sieben Kilometern Stau.

