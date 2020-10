Viele kranke Stacheltiere: Igelzentrum Laatzen voll belegt Stand: 18.10.2020 13:49 Uhr Dutzende Igel in Niedersachsen brauchen Hilfe. Die erhalten sie im Igelzentrum Niedersachsen - und das ist gerade komplett ausgelastet.

Knapp 90 verletzte oder kranke Igel werden derzeit in Laatzen (Region Hannover) versorgt. Weitere Tiere könnten nur im Notfall aufgenommen werden, sagte Tierärztin Karolin Schütte. Viele der Igel müssen den Angaben zufolge intensiv gefüttert und betreut werden, nachdem sie geschwächt und unterentwickelt ins Zentrum gebracht wurden.

Schnittverletzungen durch Gartengeräte

Andere Schützlinge werden nach Verletzungen medizinisch betreut. "In diesem Jahr haben wir viele Igel mit Schnittverletzungen", sagt Schütte. Sie vermutet, dass Mähroboter und andere Gartengeräte die Schnitte verursacht haben. Schwierig ist es demnach, wenn ein Igel im Gesicht verletzt wurde. Schnitte im Stachelkleid hingegen könnten zum Teil genäht werden.

Videos 11 Min Garten: Was Igel jetzt brauchen Hobbygärtner können den Stacheltieren dabei helfen, sich perfekt auf die frostigen Wintermonate vorzubereiten. (29.09.2020) 11 Min

Der Igel hat es zunehmend schwer

Im besten Fall werden die Tiere in Laatzen gesund gepflegt und dann wieder freigelassen. "Die Auswilderung ist immer das größte Ziel. Danach richtet sich die Therapie", erklärt Schütte. Sie sieht allerdings ein Problem: Der Lebensraum der Igel verschwinde. "Der Igel ist sehr anpassungsfähig. Er ist uns in die Gärten gefolgt, aber genau dort lauern die Gefahren." Das Insektensterben mache es den Stacheltieren ebenfalls schwer. Klar sei: "Dass so viele Igel aufgenommen werden, zeigt, dass es ihm nicht so gut geht."

Weitere Informationen Igeln im Herbst und Winter einen Unterschlupf bieten Im Herbst suchen sich Igel ein Winterquartier. Tierfreunde können ihnen dafür naturnahe Ecken im Garten einrichten. mehr Ein Igelhaus zum Überwintern bauen Einen ungestörten Winterschlaf können Igel am besten in einem Laubhaufen oder einem Igelhaus halten. Die Behausung können Naturfreunde mit einfachen Mitteln selbst bauen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 05.10.2020 | 10:20 Uhr