Stand: 24.06.2019 13:30 Uhr

Viele Unfälle auf der A2 belasten Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Schaumburg haben in einem Brandbrief an die Politik auf die hohe Belastung durch Einsätze auf der A2 aufmerksam gemacht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bereits vor einem Jahr hatten die Rettungskräfte wegen der hohen Unfallzahlen Alarm geschlagen. Es müsse dringend etwas getan werden, um die Umfallzahlen zu verringern, hieß es damals. Politiker hatten zugesagt, sich der Sache anzunehmen. Bis jetzt habe sich nichts geändert, klagt der Kreisbrandmeister des Landkreises Schaumburg, Klaus-Peter Grote.

Hohe seelische und körperliche Belastung

Seelisch wie auch körperlich seien die Unfall-Einsätze sehr belastend, sagen die Feuerwehrleute. Wenn sie zu Unfällen gerufen würden, gehe es in der Regel nicht um Blechschäden. Im vergangenen Jahr gab es allein auf dem niedersächsischen Abschnitt der A2 24 Tote. Für eine ehrenamtliche Tätigkeit sei die Schlagzahl zu hoch. Von einem Hobby könne man eigentlich nicht mehr sprechen, so ein Feuerwehrmann. Eine zusätzliche Herausforderung für die Feuerwehren könnte in Zukunft die steigende Zahl von Elektro-Autos darstellen. Geraten die Hochvoltbatterien bei einem Unfall in Brand, sind diese mit konventionellen Mitteln kaum zu löschen.

Videos 07:45 Panorama 3 Der harte Alltag der Rettungshelfer an der A2 Panorama 3 Schwere Unfälle mit Verletzten und Toten häufen sich auf der A2. Feuerwehrleute, Polizisten, Seelsorger und Bürgermeister berichten über ihre oft belastende Arbeit. Video (07:45 min)

Bund soll Wehren finanziell unterstützen

Auch physisch gehen die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben an ihre Grenzen. Die modernen Lkw hätten verstärkte Bleche. Dadurch wiege allein eine Tür rund 50 Kilogramm. Die Freiwilligen Feuerwehren haben deshalb technisch aufgerüstet. Doch die modernen Spreizer und Scheren seien teuer. Das müssten die Kommunen an der Autobahn selbst bezahlen. Lauenaus Ortsbrandmeister Veit Look fordert deshalb finanzielle Hilfe vom Bund. "Bei jedem Einsatz gibt es Verschleiß. Irgendwas geht kaputt. Das muss ersetzt werden - manchmal kleinere Dinge, manchmal größere", so Look. Er würde sich wünschen, dass der Bund als Träger der Autobahnen die Freiwilligen Feuerwehren entsprechend unterstützt.

Kreisbrandmeister fordert Überholverbote für Lkw

Eine Lösung der Probleme wäre die Absenkung der Unfallzahlen, sagt Kreisbrandmeister Grote. Er prangert die Missstände bereits seit 15 Jahren an. In erster Linie wäre es sinnvoll, wenn man für gezieltere Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen sorge. Zudem müsse man sich überlegen, ob vielleicht in bestimmten Streckenabschnitten ein generelles Überholverbot für Lkw verhängt werden solle.

"Es muss jetzt gehandelt werden"

Zur Senkung der Unfallzahlen setzt die Landesregierung in Hannover auf den Einbau von Bremsassistenzsystemen und ein besseres Baustellenmanagement. Nach den Worten von Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) ist der Einbau von Bremsassistenten nur wirkungsvoll, wenn er europaweit zur Pflicht werde. Die Feuerwehren entlang der A2 wollen indes nicht warten. Es müsse jetzt gehandelt werden, sagt Grote.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 24.06.2019 | 17:00 Uhr