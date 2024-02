Viele Busse bleiben auch Dienstag in Niedersachsen im Depot Stand: 19.02.2024 20:22 Uhr Der zweitägige Ausstand der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr geht am Dienstag in Niedersachsen weiter. Busse und Straßenbahnen stehen in mehreren Städten still. Die Polizei rechnet mit viel Verkehr auf den Straßen.

Durch die Streiks müssen Fahrgäste im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in einigen Teilen Niedersachsens Alternativen zu Bus und Straßenbahn suchen. In Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Göttingen, Wolfsburg und Goslar sowie bei der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn streiken die ÖPNV-Beschäftigten seit Montag. Am Dienstag legen auch Beschäftigte des ÖPNV in Bremerhaven ihre Arbeit nieder. Laut ver.di beteiligen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die der Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) gilt.

Wenige ÖPNV-Verbindungen sichergestellt

Für Hannover teilten die Verkehrsbetriebe Üstra mit, dass auch den ganzen Dienstag über weder Busse noch Bahnen fahren werden. Regiobus und sprinti seien von dem Streik nicht betroffen. In Braunschweig entfällt nach Angaben der Verkehrs-GmbH (BSVG) ebenfalls der gesamte Nahverkehr. Ausgenommen sind Grundschulbusse. Die Stadt Osnabrück hat mitgeteilt, dass im städtischen MetroBus-Liniennetz keine Fahrten angeboten werden. Auch ein erheblicher Teil des Schülerverkehrs entfalle. Wolfsburg hat einenStreikfahrplan entwickelt, der wenige Fahrten sicherstellen soll, einige Linien entfallen jedoch auch komplett.

Polizei rechnet weiterhin mit viel Verkehr

Die Polizei rechnet nach einem hohen Verkehrsaufkommen am Montag auch im Berufsverkehr am Dienstag mit einer angespannten Verkehrslage. In Hannover waren vor allem die Schnellwege voll - der Verkehr staute sich nach Polizeiangaben auf der B3 und B6 im Berufsverkehr. Auch in der Innenstadt von Hannover mussten Autofahrer Geduld aufbringen. "Die Straßen waren zu - insbesondere im Zentrum", sagte ein Sprecher der Polizei Hannover dem NDR Niedersachsen. Die Polizei Hannover rät dazu, Termine zu verschieben und Wege - wenn möglich - mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen. Außerdem sollten Kreuzungen freigehalten und Rettungsgassen im Straßenverkehr gebildet werden.

2.500 Streikende am Montag

Nach ver.di-Angaben nahmen am Montag rund 2.500 Beschäftigte des ÖPNV an dem niedersachsenweiten Warnstreik teil. Rund 1.200 von ihnen waren demnach bei der zentralen Streikdemo in Hannover dabei. Weitere Kundgebungen gab es in Braunschweig und Osnabrück. Mit dem Streik will ver.di den Druck auf die Arbeitgeberseite für die kommenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Arbeitgeber halten Streik für "überzogen"

Ver.di fordert unter anderem Entlastungen in Form von zusätzlichen Urlaubstagen, die Anerkennung von Arbeit in schwierigen Zeiten, eine Erhöhung der Ruhezeit und die Gleichbehandlung des Fahrdienstes als Schichtarbeit. Nach Gewerkschaftsangaben sollen die Tarifgespräche am Donnerstag fortgesetzt werden. In den bisher laufenden Verhandlungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) zeigt sich die Gewerkschaft unzufrieden mit dem Angebot und den Forderungen der Arbeitgeberseite: So forderten die Arbeitgeber unter anderem eine Kürzung des Krankengeldzuschusses, wie es von ver.di heißt. Der Kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV) kritisierte den Ausstand dagegen als überzogen. Ein zweitägiger Warnstreik "übersteigt jedes Maß" und gehe ausschließlich zulasten der Fahrgäste, teilte KAV-Hauptgeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast mit.

