Stand: 01.10.2014 14:28 Uhr Viel Welle um nichts?

Es klang so verlockend: Ein Paradies für Surffreunde mitten in Hannover - die Landeshauptstadt hätte es mit ihrer "Leinewelle" locker mit München und seiner Eisbachwelle im Englischen Garten aufnehmen können. Doch offenbar landen die Pläne für die künstlich angelegte, stehende Welle am Landtag nun wieder in der Schublade. Zwar diskutiert am Nachmittag der städtische Bauausschuss noch über das Projekt, doch bereits jetzt heißt es aus dem Rathaus: Ein solches Vorhaben mit öffentlichen Geldern zu unterstützen sei "nach derzeitiger Finanzlage schwierig" - schließlich rechnet die Stadt im kommenden Jahr mit einem Haushaltsminus von 88 Millionen Euro.

Öffentliche Gelder bislang fest eingeplant

In ihren Berechnungen haben die Initiatoren des Projekts einen städtischen Anteil bislang jedoch fest eingeplant: Rund die Hälfte soll demnach die öffentliche Hand tragen, der Rest soll von Sponsoren kommen. Während die Initiatoren die Kosten auf 1,2 bis 1,8 Millionen Euro kalkuliert haben, geht man im Rathaus mittlerweile von rund 2,5 Millionen Euro aus. Vielen ist das zu teuer - und auch in anderer Hinsicht wurden bereits Bedenken an dem Projekt geäußert: Unter anderem gehen die Stadtwerke davon aus, dass speziell im Sommer, wenn es wenig regnet, zu wenig Wasser da ist, um die "Leinewelle" zu erzeugen.

Unklar ist nach Angaben eines Stadtsprechers allerdings noch, ob die Welle realisiert werden könnte, wenn sich genug Sponsoren fänden, um das Projekt ohne öffentliche Gelder zu stemmen.

Weitere Informationen Macht die Leine bald die Dreifach-Welle? Laut einer neuen Machbarkeitsstudie könnte die "Leinewelle" Hannover zum Surfer-Paradies machen. Das würde deutlich teurer als bislang geplant - aber es gebe eine dritte Welle. mehr