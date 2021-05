Viel Protest in der Innenstadt: Demo-Tag in Hannover läuft Stand: 01.05.2021 13:00 Uhr Der 1. Mai ist der klassische Tag für Demonstrationen - aber so voll wie in diesem Jahr in Hannover war es wohl selten. Zehn Aktionen sind angemeldet.

Während die ersten Protestkundgebungen mittlerweile beendet sind, richtet sich der Fokus nun auf die Veranstaltungen der sogenannten Querdenker-Initiative. Laut Polizei sind schon jetzt viele Demonstrierende auf dem Weg zu den Protestorten, bislang sei aber alles friedlich. Verstöße gegen die Corona-Auflagen habe es noch nicht gegeben, sagte ein Sprecher.

"Querdenken" rechnet mit 2.000 Teilnehmern

Seit 13 Uhr läuft die Veranstaltung von "Querdenken 511" am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus. Die Organisatoren rechnen mit etwa 1.500 Teilnehmenden. Direkt nebenan, am Platz der Göttinger Sieben, findet die Aktion von "Querdenken 53" ab 14 Uhr statt. Die Nummern orientieren sich an den Telefon-Vorwahlen der Stadt, aus der die jeweilige Gruppe kommt - hier Hannover beziehungsweise Braunschweig. Am Platz der Göttinger Sieben werden 500 Demonstrierende erwartet.

Weitere Informationen Tag der Arbeit: Weil spricht beim DGB in Hildesheim Der Gewerkschaftsbund hat sich wegen Corona für eine Mischung aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen entschieden. mehr

Schutzräume für Journalisten

Die Anhänger von "Querdenken" kritisieren die aktuellen Maßnahmen gegen das Coronavirus - etwa Maskenpflicht und Ausgangssperren. Die Polizei Hannover kündigte an, Schutzzonen für Journalisten, sogenannte Safe Spaces, einzurichten. Die Presse sei das notwendige Instrument, um über Ereignisse von öffentlichem Interesse zu unterrichten, hieß es von der Polizei. Bei vorangegangenen Veranstaltungen von "Querdenken" war es wiederholt zu Angriffen auf Pressevertreter gekommen.

Erste Demos schon am Morgen

Bereits um 9 Uhr hatte heute Morgen die erste Demonstration in Hannover begonnen: Die Organisation ATIF (Förderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland) zog vom Vahrenwalder Bad in Richtung Innenstadt. An der Goseriede begann dann um 11 Uhr die zentrale Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Teilnehmende der Veranstaltung "Solidarischer Lockdown jetzt" haben sich am Opernplatz versammelt. Bis 15 Uhr ist ein Zug zum Waterlooplatz geplant.

"Lebenswerte Zukunft" und Veganer gegen Pandemien

Am Nordufer des Maschsees werden ab 14 Uhr 500 bis 1.000 Menschen erwartet. Das Motto: "Wie kann eine lebenswerte Zukunft aussehen?" Die Veranstaltung richtet sich nach Angaben der Organisatoren an Menschen, die durch die Corona-Pandemie ins Nachdenken gekommen sind. Ebenfalls um 14 Uhr beginnt am Schillerdenkmal in der Innenstadt eine Veranstaltung unter dem Motto "Fleisch- und Tierkonsum verursachen Pandemien" mit geschätzten 25 Teilnehmenden. Das "InterBündnis Hannover" rechnet mit 25 Personen in der Moosbergstraße Ecke Gemeindeholzstraße im Stadtteil Stöcken. Los geht es um 15.30 Uhr mit einer Veranstaltung der "Arbeiterplattform".

Den Abschluss macht eine Aktion des "Bündnisses kämpferischer 1. Mai": Ab 18 Uhr ist ein Zug vom Weißekreuzplatz in der Oststadt bis zum Pfarrlandplatz in Linden-Nord geplant. Hier werden 500 Demonstrierende erwartet.

Die Angaben über die voraussichtliche Zahl der Teilnehmenden sind jeweils die Zahlen, die die Veranstaltenden als Schätzung an die Polizei Hannover übermittelt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2021 | 12:00 Uhr