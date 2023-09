Stand: 06.09.2023 09:04 Uhr Viel Kultur zum kleinen Preis in Hameln

Die Stadt Hameln will Bürgerinnen und Bürgern mit wenig Geld die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Deshalb können Inhaber eines Ausweises der Tafel in Hameln ab sofort für den symbolischen Betrag von einem Euro das Kultursozialticket erhalten. Damit können sie das Kulturzentrum Sumpfblume, die Hamelner Kantorei, das Theater, das Museum und die Stadtbücherei besuchen. Die Stadt hofft laut eigenen Angaben, dass sich noch weitere Kulturbetriebe anschließen. Das Ticket wird zunächst für sechs Monate getestet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.09.2023 | 08:30 Uhr