Stand: 20.09.2020 17:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Viel Interesse an Software gegen Kinderpornografie

Immer mehr Bundesländer wollen die Ermittlungen zu Kinderpornografie im Internet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz beschleunigen. An einem in Niedersachsen entwickelten System, das Dateien wie Bilder und Videos nach pornografischem und nicht pornografischem Inhalt kategorisiert, haben laut Landeskriminalamt (LKA) inzwischen 13 der 16 Bundesländer Interesse geäußert. Acht von ihnen setzten es bereits ein, sagte LKA-Präsident Friedo de Vries, darunter auch Niedersachsen. Ziel sei es, früher anzusetzen, um Missbrauchsfälle verhindern zu können: "Im Netz bewegen sich täglich, auch jetzt im Moment, Menschen, die sexuelle Kontakte zu Kindern anbahnen wollen. In diese Szene möchte ich rein, aktuellen Missbrauch verhindern", betonte de Vries.

