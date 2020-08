Stand: 19.08.2020 09:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verzögerung im Nahverkehr in der Region Hannover

Auf den Stadtbahnlinien 1 und 6 kommt es in der Region Hannover noch bis Sonntag zu Problemen. Laut Nahverkehrsgesellschaft Üstra wird die Haltestelle Rethen/Galgenbergweg in Laatzen erneuert. Die Gleise der Linie 1 werden deshalb zwischen der Wendeschleife Rethen und dem Endpunkt Sarstedt gesperrt. Im Verlauf der Linie 6 werden auf der Schulenburger Landstraße auf rund 450 Metern die Gleise erneuert. Deswegen ist der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Krepenstraße und dem Endpunkt Nordhafen unterbrochen. Die Üstra setzt in diesen Bereichen Busse als Ersatz für die Straßenbahnen ein.

