Stand: 14.09.2023 10:09 Uhr Verwirrter Autofahrer baut mindestens einen Unfall

Zwischen Hildesheim und Nordstemmen war am Mittwoch ein Autofahrer unterwegs, der augenscheinlich verwirrt war. Nach Polizeiangaben war der Mann zunächst auf dem Parkplatz des Hildesheimer Ostbahnhofs in ein stehendes Fahrzeug gefahren. Kurz darauf meldete sich ein Zeuge, der beobachtet hatte, dass der Mann mit seinem Auto auf der falschen Straßenseite fuhr. Über das Kennzeichen ermittelte die Polizei den Fahrer. Der Grund für dessen Fahrweise waren offenbar gesundheitliche Probleme, der Mann war orientierungslos. Die Polizei zog seinen Führerschein ein. Da an dem Auto weitere Spuren festgestellt wurden, vermutet die Polizei, dass er Mann noch andere Schäden verursacht haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

